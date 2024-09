Publiziert am 10.09.2024

Rund 550 Branchenvertreterinnen und -vertreter folgten der Einladung von Audienzz und NZZone ins Restaurant Riithalle in Zürich. Die Feier fand am vergangenen Donnerstagabend ganz im Zeichen «Britannia» stand, heisst es in einer Mitteilung.

Am Eingang empfingen British Bobbies die Gäste. Später durfte im Innenhof und in der extra eingerichteten Picknick-Area der Riithalle angestossen und geplaudert werden. Ein klassischer roter Doppeldeckerbus aus London sorgte ebenso für britisches Flair und wie das Pferdederby, bei dem die Gäste ihre Wetten einreichen durften. Ein Cover-Auftritt der legendären Girlgroup Spice Girls krönte den Abend, der allen Anwesenden in bester Erinnerung bleiben wird. (pd)