Brack.ch: «Aargauer Weg» wird unterstützt

Publiziert am 23.07.2024

Brack.ch hat eine Kooperation mit dem FC Aarau als Hauptpartner aller Nachwuchsteams und als Premium Partner der ersten Herrenmannschaft abgeschlossen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Brack.ch auch Partner des kantonalen Nachwuchsprogramms «Aargauer Weg», wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Schweizer Onlinehändler, der bereits offizieller Kinder- und Jugendfussballpartner des Schweizerischen Fussballverbands ist, verstärkt damit sein Engagement im Fussballnachwuchs in seinem Heimatkanton und kehrt in den nationalen Profifussball zurück. Die Partnerschaft soll bis mindestens Ende der Saison 2026/2027 dauern.

Die Partnerschaft schafft laut Mitteilung Synergien mit den nationalen Nachwuchsprogrammen «Brack.ch play more football» für sechs- bis zehnjährige Kinder sowie der «Brack.ch Youth League» für 13- bis 20-Jährige. Mannschaften von «Brack.ch play more football» können sich als Einlaufkinder für die Heimspiele des FC Aarau bewerben. Zudem sind Trainingstage mit der ersten Herrenmannschaft des FC Aarau sowie Kinder- und Jugendturniere im Stadion Brügglifeld geplant.

Partnerschaft mit dem «Aargauer Weg»

Der FC Aarau hat gemeinsam mit dem Aargauer Fussballverband das Label «Aargauer Weg» gegründet. Unter diesem Label betreiben verschiedene Vereine des Kantons Juniorenspitzenförderung an den Standorten Aarau, Baden, Zofingen und Wohlen. Der «Aargauer Weg» strukturiert und regelt die Zusammenarbeit zwischen dem Breiten- und dem Leistungsfussball in der Region. Brack.ch unterstützt im Rahmen des Sponsorings des FC Aarau auch diese Initiative.

Das Engagement beim FC Aarau und dem «Aargauer Weg» ist Teil der Sponsoringstrategie von Brack.ch. Der Onlinehändler zielt darauf ab, Sport über alle Stufen zu fördern, vom Einstieg in den Breitensport über die Förderung von Nachwuchstalenten bis hin zum Spitzensport. Brack.ch, vor 30 Jahren in Bözen gegründet und seit 1996 mit Hauptsitz in Mägenwil, hat den FC Aarau als Partner gewählt, um die Nachwuchsförderung vom Breitensport bis zum nationalen Spitzensport auszubauen. Zusätzlich wird Brack.ch mit seinem Logo im Stadion Brügglifeld und auf den Hosen der Spieler präsent sein. (pd/cbe)