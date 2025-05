Omega: Aaron Taylor-Johnson wird neuer Markenbotschafter

Publiziert am 27.05.2025

Der Uhrenhersteller Omega hat den britischen Schauspieler Aaron Taylor-Johnson als neuen Markenbotschafter gewonnen, heisst es in einer Mitteilung. Die Partnerschaft wurde am Hauptsitz von Omega in Biel bekannt gegeben.

Raynald Aeschlimann, Präsident und CEO von Omega: «Aaron ist ein vielseitiger Schauspieler, dessen Tätigkeitsfeld die Genres Action, Thriller, Romanze und vieles mehr umfasst. Mit diesem Facettenreichtum und seinem innovativen Ansatz bei so vielen Rollen beeindruckt er uns bei Omega schon seit Langem. Ausserdem begeistert er sich leidenschaftlich für Uhren, daher freuen wir uns sehr, ihn als neuen Markenbotschafter willkommen zu heissen.»

Aaron Taylor-Johnson begann seine Laufbahn im Alter von 10 Jahren im Londoner West End. Zu seinen bekannteren Filmen gehören «Kick-Ass», «Avengers: Age of Ultron», «Nocturnal Animals» sowie die kommenden Produktionen «28 Years Later», «Fuze» und «Blood on Snow». Für seine Darstellung in «Nocturnal Animals« erhielt er mehrere Auszeichnungen.

Zu seiner neuen Rolle bei Omega bestärkte Taylor-Johnson: «Für mich sind authentische Beziehungen, die auf gemeinsamer Leidenschaft und gegenseitigem Respekt beruhen, besonders wertvoll. Daher ist es mir eine enorme Ehre, als Markenbotschafter ausgewählt zu werden.» Er verwies auch auf seine Familiengeschichte: «Mein Interesse an Uhren nahm mit meinem Vater seinen Anfang, der mir die Marke Omega vorstellte. Er gehörte zur Arbeiterklasse und sparte sein Gehalt auf, um sich eines Tages eine Omega kaufen zu können.» (pd/awe)