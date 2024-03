Goldbach Crossmedia Award: Acht Kampagnen sind für den Preis nominiert

Mit dem Goldbach Crossmedia Award werden wegweisende, crossmediale Kampagnen in der Schweiz ausgezeichnet, heisst es am Montag in einer Mitteilung. Sämtliche Einreichungen wurden durch Medienexpertinnen und Medienexperten detailliert analysiert und für die Shortlist nominiert.

Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf die crossmediale Strategie und den Innovationsgrad einer Kampagne gelegt. Zusätzlich wurden auch die kreative Leitidee sowie die medienadäquate Umsetzung berücksichtigt. Von grosser Bedeutung waren für die Jury auch der Erfolg und die Effizienz der Gesamtkampagne.

Schlussendlich haben die folgenden acht Cases die Fachjury überzeugt und es auf die Shortlist des Goldbach Crossmedia Awards 2024 geschafft (in alphabetischer Reihenfolge):

25 Jahre Schadenskizze: die Mobiliar, Jung von Matt / Mediaschneider

Coop Weihnachtsspot 2023 "Just a little note": Coop, TBWA\Zürich / TWMedia

Lebenszeit: CSS, SiR MaRY

#Freundschaftsinitiative schafft sozialen Kitt: Migros-Engagement, Rod Kommunikation / Webrepublic

Tags against Crime: maison blanche, Jung von Matt

The Chicken McNuggets of Love: McDonald's Switzerland, TBWA\Zürich / OMD

The FlipCode Mystery: Samsung, SiR MaRY

You × Music – Swisscom Music Sponsoring: Swisscom I blue, Jeff / Aroma / Bilder und Freunde.

Die Sieger der Jubiläumsausgabe werden am 11. April im Rahmen der Award Night der Best of Swiss Web in der Zürcher Evenlocation The Hall gekürt. Neben der Gold-, Silber- und Bronzeauszeichnung der Fachjury, wird neu auch wieder der Publikumsliebling geehrt (persoenlich.com berichtete).

Der Replay Ads Award, der letztes Jahr eingeführt wurde, gibt es hingegen nicht mehr. Er wurde einmalig vergeben, sagt die Golbach Group auf Anfrage. Er zeichnete die innovativsten Umsetzungen der neuen TV-Werbeformen aus. (pd/spo)