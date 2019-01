Crossmedia Award 2019: Acht Männer und vier Frauen in der Jury

Bereits zum 15. Mal sucht Goldbach die besten crossmedialen Kampagnen (persoenlich.com berichtete). Nun steht die Fachjury fest. Diese nimmt sich mit Vertretern seitens Kreativ- und Media-Agenturen sowie Werbeauftraggebern der Beurteilung der eingereichten crossmedialen Kampagnen an. In der Fachjury sind:

Heiko Brunner , Senior Consultant, XCG Executive Consulting Group

, Senior Consultant, XCG Executive Consulting Group Christoph Bürge , CEO, Metzger Rottmann Bürge Partner

, CEO, Metzger Rottmann Bürge Partner Karin Estermann , Executive Creative Director / Inhaberin, Inhalt & Form Werbeagentur

, Executive Creative Director / Inhaberin, Inhalt & Form Werbeagentur Simon Flatt , Leiter Media, Coop Genossenschaft

, Leiter Media, Coop Genossenschaft Silvio Frei , Leiter Marketing, newhome.ch

, Leiter Marketing, newhome.ch Sarah Hiltebrand , Creative Director & Geschäftsführung, Die Antwort

, Creative Director & Geschäftsführung, Die Antwort Pam Hügli , Geschäftsführerin/Partner, Serviceplan Suisse

, Geschäftsführerin/Partner, Serviceplan Suisse Isabelle Jubin , Client Service Director, Wirz Communications

, Client Service Director, Wirz Communications Manfred Kluge , Chairmann DACH, Omnicom Media Group Schweiz

, Chairmann DACH, Omnicom Media Group Schweiz Dennis Lück , Chief Creactive Officer, Jung von Matt/Limmat

, Chief Creactive Officer, Jung von Matt/Limmat Benjamin Moser , Managing Director Clients, MediaCom Switzerland

, Managing Director Clients, MediaCom Switzerland Thorsten Schapmann, Leiter Marketing CH, Beiersdorf

«Wir freuen uns sehr, dass wir wieder eine hochkarätige Jury zusammenstellen konnten, welche die Cases fachlich bewerten wird», wird Jurypräsident Marco Taborelli von Marco Taborelli Consulting in einer Mitteilung zitiert.

Der Einsendeschluss für den Goldbach Crossmedia Award wurde bis zum 23. Januar verlängert. Die Projekte können hier eingereicht werden. Die Verleihung findet am 17. April 2019 im Rahmen der Award Night von «Best of Swiss Web» in der Samsung Hall in Dübendorf statt. (pd/cbe)