Jung von Matt: Agentur baut Digitalmarketing-Team mit SEA-Spezialistin aus

Publiziert am 29.04.2024

Jung von Matt Impact baut die Google-Expertise weiter aus. Meltem Balci, zuletzt als Senior SEA-Managerin bei der Performance Marketing Agentur First Stars in Berlin tätig, und davor Google Account-Strategin bei der Google Partner Group, verstärkt seit April das SEA-Team. Das schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung. Balci wird mit Thomas Eccel, Stefanie Wacek Sobrinho und Carolin Silva zusammenarbeiten. Die drei waren gemeinsam während zwölf Jahren bei Cognizant, einem Google Partnerunternehmen, tätig.

«Mit Meltem Balci steigern wir nicht nur unsere Fachkompetenz, sondern begegnen den steigenden Anforderungen des Marktes und den Erwartungen unserer Kund:innen. So können wir in der SEA-Welt stets einen Schritt voraus sein», wird Thomas Eccel, Senior Performance Marketing Manager bei Jung von Matt Impact in der Mitteilung zitiert.

Der Eintritt von Balci verstärke nicht nur das Team und die SEA-Expertise von Jung von Matt Impact, sondern untermauere auch die Positionierung als führende Digital-Media-Agentur, heisst es weiter. (pd/nil)