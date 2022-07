Unter dem Motto «Hitch your wagon to a star», hiess Daniel Zehnter, CEO von Martin et Karczinski Zürich, seine mehr als 100 Gäste im neuen Büro in der Staffelstrasse 12 in Zürich-Wiedikon willkommen. Mit dabei waren unter anderem Vertreter von Mobimo, der Liechtensteinischen Landesbank, Credit Suisse und APG|SGA.





Der Gründer und CEO von Martin et Karczinski München, Peter Martin, führte unter dem Motto «Be.yond Leader – Erfolgreich führen aus der eigenen Bestimmung» aus, wie sehr gelingende Transformation von Leadership-Persönlichkeiten abhängt und wie wichtig ein solches Führungsverständnis ist, um die Transformation zu einer nachhaltigen Entwicklung erfolgreich zu gestalten. Er nahm Bezug zur ganzheitlichen Be.yond-Methode für «bewusstes Wachstum», die Martin et Karczinski in den letzten 20 Jahren entwickelt hat für seine Kunden anwendet.

Martin et Karczinski ist eine holistische Markenberatung für Strategie, Design und Transformation, 2000 in München gegründet und seit 2015 auch in Zürich tätig. (pd/mj)