Edelweiss: Airline wird Hauptsponsorin von Swiss Surfing

Als neue Hauptsponsorin von Swiss Surfing und Titelsponsorin der «Edelweiss Surf Tour» engagiere sich Edelweiss ab sofort noch mehr für diese Sportart, heisst es in einer Mitteilung. Die Airline bringe die Surf-Community das ganze Jahr über direkt an einige der schönsten Surf-Hotspots – von Newquay in England bis hin zum absoluten Surf-Mekka Costa Rica.

«Durch die Kooperation mit Swiss Surfing legen wir einen noch stärkeren Fokus auf den Surfsport und freuen uns auf einen tollen Austausch mit der Community bei der Edelweiss Surf Tour», so Yves Rückert, Head of Brand Management & Marketing Communications von Edelweiss.

«Edelweiss Surf Tour 2022»

Swiss Surfing lanciert in diesem Jahr die erste interdisziplinäre Schweizer Amateur Surf-Contest-Serie «Edelweiss Surf Tour», bei welcher Edelweiss die Titelsponsorin ist. Beim Tour-Format werden unter anderem die Schweizer Meisterschaften inden drei Disziplinen River Surfing, Stationary Waveriding und Wavepool Surfing ausgetragen sowie die Gesamtsiegerinnen und Gesamtsieger gekürt.

Die Serie mit fünf Stopps startet am 30. April und endet am 4. Dezember 2022.«Wir sind absolut begeistert, dass wir Edelweissals Partnerin für Swiss Surfing gewinnen konnten. Edelweiss passt perfekt zu den Bedürfnissen der Surfer. Und wir sind überzeugt, dass wir mit einem so starken Partner an unserer Seite das Surfen in der Schweiz auf ein höheres Niveau bringen können», wird Benedek Sarkany, Präsident von Swiss Surfing, zitiert. (pd/wid)