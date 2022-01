MCH Group: Aktienanteil der Art SG aus Singapur erworben

Die Art Events Singapore ist die Veranstalterin der Art SG, der neuen Kunstmesse für Südostasien. Die Art SG, deren Hauptpartner UBS ist, wird während der Singapore Art Week vom 12. bis 15. Januar 2023 im Marina Bay Sands Expo and Convention Centre stattfinden. Sie wird gemäss einer Mitteilung rund 100 führende internationale Galerien sowie Installationen, Filme, Vorträge und Performances präsentieren.

«Wir werden der Art SG eine unverwechselbare Identität geben, die Singapurs Rolle als regionales Zentrum und Tor zu Südostasien widerspiegelt. Mit der Unterstützung einer grossen Zahl weltweit führender Galerien freuen wir uns darauf, neben den besten Galerien Singapurs und Südostasiens auch viele zu begrüssen, die zum ersten Mal in Singapur ausstellen werden», lässt sich Magnus Renfrew, Mitbegründer der Art SG, in der Mitteilung zitieren. Er ergänzt: «Die Förderung der künstlerischen Qualität und des kulturellen Dialogs in ganz Südostasien und im weiteren asiatisch-pazifischen Raum ist ein zentrales Anliegen der Art SG, und wir freuen uns über die Unterstützung der MCH Group, deren Erfahrung und Netzwerk diesen Ambitionen zugutekommen wird»

Sandy Angus, Mitbegründer der Art SG, erklärt: «Singapur hat in den letzten Jahren seine Position als dynamische kulturelle Destination und als weltweit führendes Zentrum für private Vermögensverwaltung weiter verstärkt. Wir sind überzeugt, dass die Erfahrung unseres Teams, sein Netzwerk und sein langjähriges Engagement in der Region sowie der sich schnell entwickelnde Markt in Südostasien die perfekte Gelegenheit bieten, die Art SG zu lancieren.»

Die Beteiligung der MCH Group an der Art SG ist laut eigenen Angaben Teil ihrer Strategie, «das florierende kulturelle Ecosystem in der Region zu fördern». Als Ergänzung zum Kerngeschäft der Art Basel in Hong Kong wolle sie mit der Unterstützung regionaler Initiativen zur langfristigen Stärkung der wachsenden Kunstszenen in Asien und einer positiven Auswirkung für die Region beitragen.

Beitrag zur Förderung der Kunstszenen in Asien

«Die Art SG zeichnet sich durch fachliche Professionalität und überzeugende Konzepte aus. Mit unserer Beteiligung an der Art SG können wir über die Art Basel in Hong Kong hinaus einen weiteren Beitrag zur Förderung des Schaffens, Erlebens und Verstehens von zeitgenössischer Kunst in Asien leisten, wie wir das in einer anderen Form auch mit der Unterstützung der S.E.A. Focus in Singapur und der Art Week Tokyo tun», wird Adeline Ooi, Managing Director Asia der Art Basel, zitiert.

Die Lancierung der Art SG musste wegen der Covid-19-Pandemie mehrmals verschoben werden. «Wir sind überzeugt von der erfolgreichen Lancierung der neuen Kunstmesse im Januar 2023 und freuen uns, dass wir sie unterstützen können», so Beat Zwahlen, CEO der MCH Group, zu der unter anderem die Art Basel gehört. Er fügt an: «Unsere Beteiligung an der Art SG wird gleichermassen zur Stärkung des Kunstmarktes und unserer Position in diesem attraktiven geografischen Raum beitragen.» (pd/tim)