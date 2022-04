MCH Group

Aktionär strebt Verkauf von Messegruppe an

Der Zürcher Investor Erhard Lee führt laut Finanz und Wirtschaftg offenbar Gespräche mit Kaufinteressenten.

AMG-Gründer Erhard Lee an der ausserordentlichen Generalversammlung der MCH Group AG in Basel am 29. Januar 2020. (Bild: Keystone)