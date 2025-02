Publiziert am 22.02.2025

Aldi Schweiz führt erstmals einen Ramadan-Kalender mit Gebäck, Süssigkeiten und Ausmalbild ein, wie die Schweiz am Wochenende berichtet. Zudem erweitert der Discounter sein Dattelsortiment um vier Sorten. Datteln haben beim abendlichen Fastenbrechen (Iftar) besondere Bedeutung, da sie auf eine Tradition des Propheten Mohammed zurückgehen und schnell Energie liefern.

Denner, Lidl, Volg, Spar ohne spezifische Ramadan-Angebote

Migros bietet ebenfalls einen Ramadan-Kalender an. Coop setzt auf Dattel-Aktionen. Ein 2023 getestetes Dekorations-Sortiment wurde wegen geringer Nachfrage eingestellt. Denner, Lidl, Volg, Spar bieten keine spezifischen Ramadan-Produkte an, wie die Schweiz am Wochenende schreibt

In der Schweiz leben etwa 430'000 Muslime ab 15 Jahren. Dennoch bleibt die Präsenz von Ramadan-Produkten deutlich geringer als bei anderen religiösen Festen wie Weihnachten mit seiner Vielfalt an Adventskalendern. (nil)