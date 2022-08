Uhoo: Alex Schoch wird Verkaufsleiter

Barilla

Wenn ein Fan sein Idol trifft

In Erinnerung an ein vergangenes US Open Tennisturnier präsentiert Barilla einen Kurzfilm mit Roger Federer.

In drei Wochen startet das US Open Tennisturnier. In Erinnerung an ein vergangenes Turnier präsentiert Barilla einen Kurzfilm mit Botschafter Roger Federer. «The Promise» handelt von einer wahren Geschichte über einen jungen Fan, der seinen Helden kennenlernt.