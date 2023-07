Kuble: Alissa Alekseeva wird Marketingleiterin

Kuble AG, eine digitale Marketingagentur mit Sitz in Zürich, ernennt Alissa Alekseeva zur neuen Chief Marketing Officer (CMO) und Head of Web3. Dieser strategische Schritt unterstreicht laut Mitteilung «das Engagement der Kuble AG, Web3 in ihre Palette von bestehenden und zukunftsorientierten digitalen Marketingdienstleistungen zu integrieren».

Alekseeva werde «mit ihrer beeindruckenden Expertise und langjährigen Erfahrung als CMO und Spezialistin für Web3» die zukunftsweisende Position der Kuble AG im Bereich Web3 einnehmen und gestalten. In ihrer Doppelrolle als CMO und Head of Web3 werde sie die konsequente Integration von Web3-Technologien in das breite Spektrum der Dienstleistungen der Kuble AG leiten und vorantreiben. Dieses Portfolio umfasst laut Mitteilung neben Performance Marketing, Content Marketing, Social Media, SEO und Analytics auch Inbound Marketing, Metaverse Umsetzungen und Events, künstliche Intelligenz und Education.

«Als CMO von Kuble ist mein vorrangiges Ziel, unsere Eigenmarketing-Initiativen zu überarbeiten und zu optimieren, einschliesslich unserer Website, Social-Media-Kanälen und anderen Kundenkontaktpunkten», wird Alissa Alekseeva zitiert.

Laut ihrem LinkedIn-Profil war Alekseeva zuletzt als Head of Marketing bei ArtMeta tätig. (pd/cbe)