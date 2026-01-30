Publiziert am 30.01.2026

Die Migros-Gruppe schliesst bis Ende Jahr sämtliche 15 Filialen des Buchhändlers Ex Libris. Das Online-Buchgeschäft wird schrittweise zu Galaxus verlagert. Davon sind 230 Mitarbeitende betroffen, ein Stellenabbau ist nicht ausgeschlossen.

Mit diesem Schritt bündle die Migros-Gruppe ihr Online-Angebot für Bücher, teilte der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) am Freitag mit. Gleichzeitig treibe sie ihre strategische Neuausrichtung weg vom stationären Handel weiter voran.

Derzeit würden die Voraussetzungen geschaffen, um das Online-Geschäft von Ex Libris auf Galaxus zu überführen. Die vollständige Integration solle bis Mitte 2027 vollzogen werden.

230 Angestellte betroffen

Bereits per Ende 2026 werden die verbleibenden 15 Ex-Libris-Filialen in der Deutschschweiz geschlossen. Diese befinden sich unter anderem in Zürich, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen und Dietikon.

Die Schliessung betrifft 230 Verkäufer von Ex Libris. Ein Stellenabbau ist laut der Migros «leider» nicht ausgeschlossen. Betroffenen werde, wenn immer möglich, eine neue Stelle innerhalb der Migros-Gruppe angeboten.

Mit internen und externen Sozialpartnern sei ein umfassender nationaler Sozialplan abgeschlossen worden, erklärte die Migros weiter. Vom Stellenabbau betroffene erhielten individuelle Leistungen, abhängig vom Dienst- und Lebensalter. Der definitive Entscheid ist abhängig vom Ausgang des laufenden Konsultationsverfahrens.

Der langjährige Ex Libris-Chef Daniel Röthlin wird im Zuge der Transformation in den Ruhestand gehen.

Nächster Umbauschritt

Damit geht die Restrukturierung bei der Migros weiter. Diese hat unter ihrem Chef Mario Irminger wohl den grössten Umbau ihrer Geschichte vollzogen. Verlustbringende oder nicht mehr zum Kerngeschäft passende Unternehmen wurden abgestossen.

Mit dem Verkauf von Mibelle, Hotelplan, Micasa, SportX oder OBI konzentriert sich die Migros künftig auf die Bereiche Detailhandel, Finanzdienstleistungen und Gesundheit. Mit der Mibelle-Veräusserung im März 2025 wurde der letzte grosse Firmenverkauf über die Bühne gebracht, der ein Jahr zuvor angekündigt wurde.

Mit der Umstrukturierung fielen gegen 1500 der insgesamt rund 100'000 Stellen weg.

Vom Buchclub zum Onlineshop

Ex Libris wurde Ende der 1940er Jahre als Buchklub gegründet und später von der Migros übernommen. Die Detailhändlerin betrieb jahrzehntelang über 100 Ex Libris-Filialen in der ganzen Schweiz. Ab 2010 dann wurde das Filialnetz massiv ausgedünnt.

Was einst als landesweiter Buchklub startete, endet jetzt also komplett im Online-Universum von Galaxus. Der grösste Onlinehändler der Schweiz darf sich auf eine deutliche Aufwertung seines Sortiments freuen: Aktuell hat Galaxus rund 1,5 Millionen Bücher im Angebot, Ex Libris als bisheriger Schweizer Online-Marktführer rund 8 Millionen. (awp/sda/cbe)