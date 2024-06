Made in Bern: Allzeithoch bei Übernachtungen registriert

Publiziert am 12.06.2024

Der «Ferienkanton Bern» hat im letzten Jahr 6,2 Millionen Übernachtungen verzeichnet. Das sind 13,7 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahr, teilte Made in Bern, die Dachorganisation des Berner Tourismus, am Mittwoch mit.

Das sei das beste Ergebnis seit der Gründung der Organisation 2013, hiess es in der Mitteilung. «Gemeinsam mit unseren Partnern können wir die Sichtbarkeit des Ferienkantons Bern erhöhen. Der Rekord bei den Übernachtungszahlen im letzten Jahr zeigt, dass Bern weiterhin sehr beliebt ist», wird Direktorin Pascale Berclaz im Communiqué zitiert.

Die 2023 gestartete Kampagne «Bärenstarke Ferien» habe im Schweizer Markt grossen Anklang gefunden und der Bär als neuer Markenbotschafter geholfen, den zweitgrössten Ferienkanton der Schweiz als Ganzjahresdestination zu positionieren, hiess es weiter.

In diesem Jahr will Made in Bern besonders den brasilianischen Markt verstärkt ansprechen. Dieser weise grosses Potenzial auf.

Die Dachorganisation Made in Bern will den Tourismus-Auftritt des Kantons Bern stärken und das Marketing der einzelnen Destinationen koordinieren. (sda/cbe)