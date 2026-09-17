Publiziert am 17.09.2026

Der Frauendachverband Alliance F wirbt mit einem Video, in dem vier ehemalige Bundesrätinnen gemeinsam auftreten, für die «Helvetia ruft! Academy». Ruth Dreifuss, Doris Leuthard, Viola Amherd und Simonetta Sommaruga wenden sich darin direkt an die Zuschauerinnen und rufen dazu auf, sich in der Schweizer Politik zu engagieren. Entwickelt wurde die Kampagne von der Agentur La Stratégiste, umgesetzt von der Produktionsfirma Mediafisch.

Der Film ist seit September im Einsatz – an Events, in sozialen Medien und auf der Website der Academy. Premiere hatte er in einer Ausstrahlung des Schweizer Fernsehens.

«Wir wünschten uns ein bewegendes, inspirierendes und aufforderndes Video, mit dem wir Frauen vermitteln können, dass Helvetia SIE ruft. Ein Video mit dem nötigen Pathos, ohne eine Schwere zu vermitteln», erklärt Flavia Kleiner, Co-Initiantin von Helvetia Ruft!, in einem Interview mit persoenlich.com.

Die «Helvetia ruft! Academy» ist das Schwesterprojekt der überparteilichen Kampagne «Helvetia ruft!», die 2019 zur Frauenwahl beitrug, bei der der Frauenanteil im Parlament von 32 auf 42 Prozent stieg. Die Academy baut das bisherige Skills-Training zu einem staatspolitischen Bildungsprogramm mit Modulen zu Leadership, Sachthemen und überparteilicher Vernetzung aus. Das erste Semester läuft seit Herbst, zwei weitere sind bis zu den Bundeswahlen 2027 geplant. (pd/spo)