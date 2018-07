Halsundbeinbruch Film: Am «Monday After» immer noch auf Wolke sieben

Für die Mountainbike Weltmeisterschaften, die vom 5. bis 9. September in der Lenzerheide stattfinden, hat Halsundbeinbruch Film einen Trailer kreiert. Unter dem Arbeitstitel «Monday After» hat die Zürcher Filmproduktionsfirma eine Idee ausgearbeitet, wie sich ein Zuschauer nach dem Weltmeisterschafts-Wochenende fühlen würde. Luca Wieland, Projektleiter der Produktion, erklärt gegenüber persoenlich.com: «Es ist ein Wochenende, welches im positiven Sinn Spuren hinterlassen hat. Wie würde man das nun einem Arbeitskollegen am Montagmorgen – möglichst realitätsnah und mit einem Rest an Euphorie der vergangenen zwei Tage – erzählen?»

Die Antwort dazu sieht der Zuschauer im rund einminütigen Videoclip. Die Filmszenen im Büro sind Parallelen zu dem, was die Zuschauer am Streckenrand der Mountain Bike World Championships miterleben. So nimmt der Handstaubsauger im Film den Platz einer Motorsäge ein, mit der die Fans an der Rennstrecke Lärm machen. Weiter zeigt der Clip, wie die Dowhnhiller nach einem Sturz heroisch aufspringen und sich feiern lassen. Der Film spreche Leute aus der Szene an, die die Kultur an der Rennstrecke kennen, so Alec Wohlgroth von Halsundbeinbruch Film.

Die Filmproduktionsfirma hat bereits in den letzten zwei Jahren für die Lenzerheide die Trailer zum Mountainbike Weltcup produziert. Auch in diesem Jahr hat die Auftraggeberin Halsundbeinbruch Film freie Hand gelassen: «Im Vertrauen, dass wir uns mit der Mountainbike-Szene auskennen und verrückte Ideen umsetzen, waren uns kreativ keine Grenzen gesetzt», schwärmt Projektleiter Luca Wieland. Die Filmproduktionsfirma ist für die gesamte Umsetzung verantwortlich – von der ersten Idee bis zum fertigen Videoclip.

Verantwortlich bei Halsundbeinbruch Film: Luca Wieland (Projektleitung, Regie und Schnitt), Diego Defilla (Kamera), Manuel Berger (Ton und Licht), Christian Käser (Schauspiel). (as)