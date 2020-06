Unter dem Motto #zeigdeinensommer will Clear Channel Lust auf Ferien und Aktivitäten in der Schweiz machen. In der aktuellen Kampagne sind ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihren Freizeitaktivitäten in der Schweiz zu sehen (siehe Making of unten). «Jetzt heisst es Sempachersee statt Venice Beach, Rugby auf der Allmend statt bei den Kiwis und Harley fahren bei Hundgellen statt auf der Route 66», schreibt Clear Channel in einer Mitteilung.







Unter clearchannel.ch/zeigdeinensommer wird aufgerufen, eigene Bilder einzureichen, die den Sommer in der Schweiz zeigen. Mit etwas Glück seien die Schnappschüsse schon bald auf den digitalen Screens von Clear Channel zu sehen, so die Aussenwerbevermarkterin.

Jetzt, da die Menschen wieder mehr unterwegs sind, ist auch Out-of-Home wieder mehr gefragt als im Lockdown. Unter dem Motto #zeigdeinekampagne hat Clear Channel ein Sommerpackage geschnürt, welches auf Anfrage offeriert werde. (pd/eh)