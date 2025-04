Deliveries on Tuesday: Analoge und KI-generierte Farbexplosionen

Publiziert am 14.04.2025

Mit einem eigens entwickelten Farbvisual setzt die Agentur Deliveries on Tuesday (DOT) das Thema Frühling als multisensorisches Erlebnis in Szene, schreibt sie in einer Mitteilung. Die Visuals wurden mittels KI kreiert und in Bewegung gebracht.

Neben klassischen Kommunikationsmitteln wie POS-Plakaten, LED Screens und Social Media Formaten wurde die Kampagne durch eigens produziertes Film- und Fotomaterial angereichert – konzipiert, gestaltet und realisiert von DOT. Im Zentrum der Kommunikation steht dabei immer der Leitsatz «Mehr City. Mehr …», der für die Markenkommunikation von Sihlcity konsequent weiterentwickelt wird.

Im Zentrum der Kampagne steht die künstlerische Rauminszenierung vor Ort: Gemeinsam mit dem Berliner Tape-Art-Künstler Atau Hámos wurde eine temporäre Installation realisiert. Innerhalb von sechs Nächten verwandelte Hámos mit seinem Team das Areal in ein farbiges Pixel-Blumenmeer.

Atau Hámos, der Kopf hinter «Tape Art by ATAU», nutzt Tape als gestalterisches Medium, um Räume neu zu definieren. Mit knalligen Farben, klaren Linien und überraschenden Formen erschafft er optische Welten, die mit Perspektiven spielen und visuelle Grenzen auflösen.

Die Umsetzung war ein intensiver, gemeinschaftlicher Prozess: DOT begleitete das Künstlerteam eng durch alle Phasen der Installation – von der Idee über die Konzeption bis zur Umsetzung. Auch filmisch wurde das Projekt dokumentiert und für Social Media aufbereitet.

Zusätzlich verantwortete Deliveries on Tuesday die Kommunikation rund um das interaktive Online-Game, das im Rahmen der Kampagne lanciert wurde und von Marketing Chästli umgesetzt wurde. (pd/spo)