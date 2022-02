Promo Passion: Andrea Baumgartner gründet Agentur

Nachdem sie fast 20 Jahre lang im internationalen Umfeld inklusive Global Travel Retail tätig war und mehr als 100 Werbeaktionen für verschiedene Marken auf der ganzen Welt durchgeführt hatte, beschloss Andrea Baumgartner, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Sie will Firmen dabei helfen, «in diesem aufregenden und ergiebigen Kanal» zu wachsen und zu expandieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nach 14 Jahren bei der deutschen Spirituosenfirma Underberg, wo sie die globale Verantwortung für die internationalen Märkte und Travel Retail innehatte, wechselte sie zu Distell International Ltd, dem südafrikanischen Wein- und Spirituosenunternehmen. Als Head of Marketing Global Travel Retail entwickelte und implementierte sie globale Marketingkampagnen, erarbeitete und lancierte Produktinnovationen und arbeitete eng mit lokalen Distributoren zusammen.

Nachdem im Jahr 2021 wieder Bewegung in die Branche kam, begann Andrea Baumgartner erneut mit der Beratung von Retail-Start-up-Marken, die etwas bewegen wollen. Firmen investieren in ihre Marken und der globale Travel-Retail-Markt zieht langsam wieder an. Die Verbraucher fangen an, mehr zu reisen, und die lokalen und globalen Marketingaktivitäten gewinnen an Schwung. Menschen wollen Einkaufserlebnisse geniessen und von Brands emotionell berührt werden. «Genau hier schliesst Promo Passion die Lücke», heisst es in der Mitteilung weiter.

Als Full-Service-Anbieter unterstütze Promo Passion bei Verpackungsentwicklungen und anderen Marketingarbeiten, national und international, und helfe Marken in allen Kategorien mit Promotion-Aktivitäten im Global Travel Retail. Promo Passion agiert laut eigenen Angaben «als externer Allround-Partner für die sorgenfreie Umsetzung von Promotion-Aktivitäten in allen Belangen, aber auch bei täglichen Marketingaufgaben». Mit der Hilfe von Promo Passion gewinne der Markeninhaber interne Kapazitäten, um sich auf wertschöpfende Arbeit zu konzentrieren und zyklische Anforderungen auszulagern. (pd/cbe)