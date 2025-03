HWZ: Andrea Bison leitet MarCom-CAS

Publiziert am 13.03.2025

Die Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) verstärkt die Leitung ihres CAS Marketing Communications mit einer führenden Persönlichkeit der Schweizer Werbebranche. Andrea Bison, Co-Founder und Co-CEO der Agentur Thjnk Zürich sowie «Werberin des Jahres 2024», übernimmt gemeinsam mit dem bisherigen Studiengangsleiter Stefan Vogler die Führung des weiterentwickelten Weiterbildungsangebots.

«Unsere Aufgaben und Anforderungen im Bereich Marketing-Kommunikation sind heute so anspruchsvoll und vielseitig, dass wir top ausgebildete Leute brauchen, die sich in allen Themenfeldern auskennen», begründet Bison ihr Engagement für die praxisnahe Ausbildung. Die ADC-Switzerland-Vorständin bringt ihre umfassende Expertise in die Neuausrichtung des Studiengangs ein, heisst es in einer Mitteilung.

Parallel zur personellen Verstärkung gewinnt der CAS einen weiteren namhaften Unterstützer: Der Markenartikelverband Promarca tritt dem Kreis der Patronatspartner bei, zu dem bereits die IGEM, Leading Swiss Agencies, Marcom suisse, SWA, Swiss Marketing und der Verlegerverband Schweizer Medien zählen. Barbara Castegnaro, Managing Director von Promarca, unterstreicht die Bedeutung kontinuierlicher Weiterbildung: «Effektive Markenkommunikation stellt die MarCom-Community vor immer neue Herausforderungen und setzt laufend höhere Standards.»

Der CAS Marketing Communications richtet sich an Fachleute aus Unternehmen aller Grössen sowie an Beratende aus Agenturen und Selbstständige. Im Mittelpunkt stehen die 4M – Menschen, Marken, Märkte, Medien – sowie der Einfluss neuer Technologien wie Generative AI. Der nächste Durchgang startet am 2. September 2025. (pd/cbe)