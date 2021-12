Karl Vögele: Andreas Kaczmarczyk wird Verkaufschef

Am 1. Januar 2022 startet Andreas Kaczmarczyk bei Karl Vögele als neuer Chief Sales Manager und wird gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung. Mit Kaczmarczyk stärke Vögele Shoes seine nationale Vertriebsorganisation, heisst es in der Mitteilung.

«Vögele Shoes, ein grossartiges Traditionsunternehmen, hat nicht nur eine starke DNA, sondern vor allem ein enormes Potential, sich als der Leader im filialisierten Schweizer Schuhhandel prominent zu positionieren. Ich freue mich sehr, das Vögele Team auf seiner erfolgreichen Reise begleiten und formen zu dürfen», wird Andreas Kaczmarczyk zitiert.



Während seines Studiums in Sportökonomie an der Deutschen Sporthochschule Köln entschied sich Andreas Kaczmarczyk bereits, den Sport ins zweite Glied zu stellen und sich voll und ganz seiner Passion, dem Fashionhandel, zu widmen. Erste Führungserfahrungen sammelte er bei der Firma Werdin, anschliessend übernahm er Vertriebsaufgaben beim Label Zero und der Springfield Sportswear GmbH in Düsseldorf und war elf Jahre bei der französischen Groupe Mulliez tätig: erst als Sales Manager für Deutschland und Österreich und später als Country & Development Manager Osteuropa für Deutschland, Österreich und Slovenien.

Durch seine vielfältigen Führungsaufgaben verfüge Andreas Kaczmarczyk über ein hervorragendes Markt-Know-how in der ganzen DACH-Region, heisst es weiter. 2007 übernahm er die Leitung von Xanaka als General Manager und verantwortete anschliessend die Markteinführung des Labels GDM (Grain de Malice). Für die Marke Orsay konnte Kaczmarczyk als Retail Director 330 Retail-Stores über sechs Länder betreuen, bevor er die Tom Tailor Group in der Stärkung und Professionalisierung ihres B2C-Geschäfts als Vice President unterstützen durfte.



Sein fundiertes Wissen in strategischer Planung, Transformation und Leadership bringt Kaczmarczyk nun zu Vögele Shoes und stärkt somit das Schweizer Traditionsunternehmen auf seinem künftigen Weg. Zusammen mit Christan Müller als Vorsitzenden, Max Bertschinger als CEO/CFO und Timm Jacob als Leiter Einkauf und Marketing leitet Kaczmarczyk künftig das Unternehmen.(pd/wid)