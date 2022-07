St. Gallen-Bodensee Tourismus: Andreas Kunz wird Marketingleiter

Der 44-jährige Andreas Kunz wird per 3. Oktober 2022 Leiter Marketing & Kommunikation bei St. Gallen-Bodensee Tourismus. Er folgt auf Tobias Treichler, der Ende Juni, nach sechseinhalbjähriger Tätigkeit das Unternehmen verlassen hat. Treichler wird neuer Direktor bei Rapperswil Zürichsee Tourismus und Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee AG, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die herausfordernde Position als Leiter Marketing & Kommunikation erfüllt meinen Wunsch nach Gestaltungsmöglichkeiten und Einflussnahme im Destinationsmarketing unserer traumhaft schönen Region und bietet mir die Möglichkeit, den Tourismus in meiner Heimat weiterzuentwickeln», lässt sich Andreas Kunz zitieren.

Andreas Kunz wohnt in Degersheim und kennt den Ostschweizer Tourismus sehr gut. Er war von 2008 bis 2010 bei Ostschweiz Tourismus als Produkt- und E-CRM Manager tätig und führte danach bis 2018 die Geschäfte der TSO AG St. Gallen, einer Unternehmung, die sich um das Digitalmarketing der Ostschweizer Tourismusorganisationen kümmert. Zuletzt war er bei der Wilken AG als Teamleiter und Consultant im Bereich E-Business tätig. Kunz absolvierte die Höhere Fachschule für Tourismus Graubünden und verfügt über einen Abschluss als Betriebsökonom FH sowie einen EMBA in General Management und Leadership, abgeschlossen an der FHS St. Gallen. (pd/cbe)