GroupM Schweiz & Österreich: Andreas Vretscha wird neuer CEO

Per 1. August avanciert Andreas Vretscha vom CEO GroupM Österreich zum CEO GroupM Schweiz und Österreich. Der bisherige CEO GroupM Schweiz, Lennart Hintz, konzentriert sich auf seine internationale Rolle innerhalb der MediaCom, wie es in einer Mitteilung heisst.

In seiner neuen Funktion habe Vretscha, der seit 2019 die Geschäfte von GroupM Österreich leitet, vor allem die Aufgabe, den lokalen Unternehmensauftritt der GroupM in der Schweiz und auch in Österreich weiter zu stärken und sinnvolle Synergien über beide Märkte zu entwickeln. Es gehe darum, den bisherigen Erfolgskurs des Unternehmens weiter zu sichern und auszubauen.

Der Ausgangspunkt und Fokus der organisatorischen Neuausrichtung sind laut Mitteilung zum einen die veränderten Anforderungen der Werbekunden, die insbesondere der digitale Markt mit sich bringt. Zum anderen sei es die Transformation der Werbung, die nicht zuletzt durch externe Einflüsse wie fortgesetzte Krisen oder regulatorische Rahmenbedingungen forciert werde.

Vretscha ist Mitinitiator des ersten österreichischen Nachhaltigkeitspreises «Green Marketing Award». Er stellt laut Mitteilung speziell die lokale Wertschöpfung im Kommunikations-Ökosystem in den Vordergrund. Ihm gehe es um nachhaltiges Wachstum für die Kunden durch zukunftsweisende Lösungen und kollektive Intelligenz. «Ich freue mich auf die Herausforderung, die Verantwortung für zwei anspruchsvolle Märkte wie Schweiz und Österreich zu übernehmen», so Andreas Vretscha.

Lennart Hintz übernahm die Aufgabe als CEO Group M Schweiz am 1. Februar 2021 (persoenlich.com berichtete). MediaCom ist eine Tochtergesellschaft der Group M. (pd/cbe)