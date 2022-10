Kadi: Andri Freyenmuth folgt auf Yvonne Richard

Andri Freyenmuth beginnt per 1. Dezember 2022 als Leiter Verkauf & Marketing und löst in dieser Position Yvonne Richard ab, die seit September 2022 bei Kadi für die neu geschaffene Stelle Chief People Officer verantwortlich zeichnet. So heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Zuletzt war Andri Freyenmuth als Leiter International bei Rivella tätig. Davor amtete er als Leiter Brand Management & Live Marketing, Leiter Sponsoring & Events sowie Leiter Verkauf Gastronomie. Bevor er 2008 als Key Account Manager bei Rivella startete, war er als Product Manager bei Hero Schweiz, Ricola, Mibelle Group und Unilever tätig. Er verfügt Mitteilung über ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium der Universität Bern und absolviert zurzeit einen Executive MBA im Marketing.

«Wir sind sehr glücklich, mit Andri Freyenmuth einen versierten Spezialisten mit langjähriger und breiter Erfahrung in der Konsumgüterbranche gefunden zu haben. Er kennt sowohl Schweizer Produktionsunternehmen in KMU-Grösse, aber auch internationale Grosskonzerne gut», wird Kadi-CEO Lukas Waller zitiert. Er fügt an: «Kadi ist seit vielen Jahren erfolgreich im Schweizer Markt tätig. Mit der Anstellung von Andri Freyenmuth stärken wir den wichtigen Bereich Verkauf und Marketing mit zusätzlichem Know-how und richten uns gleichzeitig für die Zukunft mit allen Herausforderungen aus.»

«Als Langenthaler ist mir Kadi natürlich seit jeher ein Begriff», lässt sich Andri Freyenmuth in der Mitteilung zitieren: «Ich freue mich auf das dynamische Umfeld und darauf, die Erfolgsgeschichte der Kadi gemeinsam mit einem schlagkräftigen Team weiterzuschreiben.» (pd/tim)