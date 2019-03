NZZ Media Solutions: Andy Bürki wechselt zur APG

Nach dreieinhalb Jahren verlässt Andy Bürki die NZZ Media Solutions. Er sass dort in der Geschäftsleitung und verantwortete den Werbemarkt der NZZ-Produkte. Ab April leitet er denselben Bereich bei der APG, wie der Aussenwerbevermarkter in einer Mitteilung schreibt. Er übernimmt die Aufgaben sowie den Posten in der Unternehmensleitung von Daniel Strobel, der die Leitung der Unit SBB übernimmt ( persoenlich.com berichtete ).



Bürki war insgesamt zwölf Jahre bei Tamedia in diversen Funktionen tätig, unter anderem als Projektleiter Verkaufsförderung sowie acht Jahre als Leiter Werbemarkt des «Tages-Anzeiger». Erfahrungen in der Aussenwerbung sammelte er von 2002 bis 2006 im Key Account Management bei der Clear Channel Plakanda GmbH.



Er verfügt über einen Fachausweis als Marketingplaner, ist eidg. dipl. Kommunikationsleiter und schloss 2013 einen Executive Master of Business Administration in General Management an der Hochschule für Wirtschaft Zürich ab. (pd/wid)