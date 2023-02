Viva: Andy Maschek stösst zum Team

Seit Anfang Februar verstärkt Andy Maschek das Team im redaktionellen Bereich der Viva. Durch seine vielseitigen beruflichen Erfahrungen im Journalismus bringe er weiteres Know-how in die Redaktion der Kommunikationsagentur ein, heisst es in der Mitteilung.

Maschek absolvierte Ende der 1990er Jahre die Ringier-Journalistenschule und ist seither dem geschriebenen Wort treu geblieben. Er war während vieler Jahre als Reporter, Blattmacher und Mitglied der Redaktionsleitung auf der Sportredaktion von Blick und SonntagsBlick tätig, arbeitete zudem für 20 Minuten, Facts und .ch. In den letzten 13 Jahren bewies er seine Allround-Fähigkeiten bei IMS Marketing in Köniz, wo er als Publizistischer Leiter für die Inhalte diverser Sport-Magazine verantwortlich war, bevor er per 1. Februar 2023 zur Viva wechselte. (pd/wid)