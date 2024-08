Migros

An Spezialkasse zur Street-Parade erklingt Techno-Sound

Die Migros bringt die Rave-Kultur in ihre Filiale am Zürcher Stadelhofen. Kundinnen und Kunden können aktuell bei der Street-Parade-Spezialkasse «Rave your Checkout» ihre Produkte scannen.