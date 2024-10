Basel Tourismus: Ann Müller wird Chefin «Visitor Experience»

Publiziert am 31.10.2024

Ann Müller wird ab dem 1. November 2024 zusätzlich zu ihren Aufgaben als Verantwortliche für Corporate und Business Development die Leitung des Visitor Service übernehmen. Die beiden Bereiche werden zusammengelegt und künftig als «Visitor Experience» neu strukturiert, wie Basel Tourismus in einer Mitteilung schreibt. Den Bereich Visitor Service übernimmt sie von Frédéric Pothier, der sein 25-jähriges Jubiläum bei Basel Tourismus zum Anlass für eine berufliche Neuorientierung nahm. Das gemeinsame Ziel der Teams im Visitor Experience ist es, ein herausragendes Gästeerlebnis zu schaffen, schreibt die Organisation.



Ann Müller hat an der Hochschule für Wirtschaft in Luzern Tourismus und Mobilität studiert und mit dem Bachelor of Science in Business Administration abgeschlossen. Seither hat sie diverse Weiterbildungen absolviert, zuletzt im Bereich Leadership. 2009 startete sie bei Basel Tourismus im Management Support und ist mittlerweile seit 15 Jahren in verschiedenen Funktionen im Unternehmen tätig. Seit 2022 leitet sie den Bereich Corporate und Business Development und ist seit 2024 Mitglied der Geschäftsleitung.



Für Letizia Elia, Direktorin von Basel Tourismus, ist diese interne Besetzung ein Glücksfall: «Es freut mich persönlich sehr, dass wir mit Ann Müller die Idealbesetzung für die Position als Head of Visitor Experience bereits seit 15 Jahren in unseren eigenen Reihen haben. Ann bringt nicht nur ein beeindruckendes touristisches Wissen mit, sondern auch eine tiefe Verbundenheit mit der Stadt Basel. Ihre Expertise und Innovationskraft sind essenziell für die bevorstehenden Grossevents und Herausforderungen.»



Basel Tourismus dankt Frédéric Pothier, zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung und Vize-Direktor des Unternehmens, für sein Engagement und seinen Einsatz in den vergangenen 25 Jahren. Er habe den Tourismus in Basel entscheidend mitgeprägt und weiterentwickelt, heisst es. Pothier spielte eine zentrale Rolle bei wichtigen Projekten wie der Organisationsentwicklung, der Einführung des AI-Concierges und der Umgestaltung des Steigers St. Johann. Anlässlich seines Jubiläums hat er sich entschieden, beruflich neue Wege zu gehen. (pd/wid)