Brandertainment

Anna Rosenwasser organisiert eine Convention

Die LGBTQ-Aktivistin und Influencerin plant im Sommer unter dam Lable BüsiCon eine Tagung zu queerfeministischen Themen im Kaufleuten in Zürich.

Lädt am 25. Juni ins Kaufleuten in Zürich an die BüsiCon: Anna Rosenwasser. (Bild: zVg)