Ringier hat eine Vereinbarung zum Erwerb aller Anteile an Ringier One Africa Media (Roam) von seinem Mitgesellschafter Seek Ltd. sowie von den beiden Minderheitsaktionären Jabavu Limited und Ceatonia Limited unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Seek, ein in Australien ansässiger Betreiber von digitalen Job-Marktplätzen, konzentriert sich weiterhin strategisch auf seine Kernmärkte im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Lateinamerika. Roam betreibt in Subsahara-Afrika führende digitale Job-Marktplätze unter dem Dach der neu gegründeten The African Talent Company (Tatc) sowie führende Immobilienplattformen und Horizontals wie Buy Rent Kenya und Expat-Dakar (Senegal). Als schnell wachsender Geschäftsbereich von Roam im Bereich der digitalen Rekrutierung bietet Tatc marktspezifische, selbst entwickelte Lösungen an, um die Herausforderungen bei der Suche nach geeigneten Talenten zu lösen. Tatc betreibt Plattformen für digitale Personalvermittlung und Karriereentwicklung in Nigeria und Ghana unter der Marke Jobberman, in Kenia und Uganda unter der Marke BrighterMonday.

«Die Übernahme der Anteile von Seek ist ein wichtiger Meilenstein und ein Bekenntnis zur strategischen Ausrichtung von Roam. Sie stärkt unser langfristiges Investment in digitale Marktplätze in den Bereichen Jobs, Recruiting, Real Estate und Horizontals in Subsahara-Afrika», wird Axel Konjack, Head Global Marketplaces und Mitglied der Konzernleitung Ringier, zitiert. «Wir glauben an das Potenzial von Daten, Technologie und strategischen Partnerschaften, zum Beispiel mit der MasterCard Foundation, um Millionen von jungen Afrikanerinnen und Afrikanern Chancen auf qualifizierte Jobs zu verschaffen. Mit unseren starken Teams vor Ort und unserem Engineering Hub in Kapstadt, Südafrika, sind wir für die nächste Phase des Wachstums und der Digitalisierung gemeinsam mit unseren Kunden gut aufgestellt.» (pd/cbe)