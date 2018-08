Antonietta Cosentino ergänzt ab sofort das Converto-Team und besetzt die neu geschaffene Position Product Managerin. Sie unterstützt die Geschäftsführung in der strategischen Produktentwicklung und ist für die Erweiterung der bestehenden Produktpalette zuständig, wie es in einer Mitteilung heisst.

Cosentino begann ihre Karriere in der Web-Softwareentwicklung und Projektleitung bereits während ihres Studiums an der Universität Konstanz beim Start-up E-Senza Technologies. Nach einer dreijährigen Tätigkeit als geschäftsführende Head of Marketing & Finance in einem Gastronomie-Betrieb, festigte sie ihre rein digitale Laufbahn als Product Managerin bei Apareoo. Dort verantwortete Cosentino die Softwareentwicklung des PIMs, CMS, des Kampagnenmanagement-Tools, eines Targeting- und Recommender-Services, der Onsite-Suche, des Master Data Management und war für die Optimierung der E-Shop-Performance zuständig.

Zuletzt war Cosentino bei Siroop als Project Manager Content & Content Strategy tätig. In dieser Funktion arbeitete sie zum einen am operativen Aufbau von automatisierten Prozessen im Product Data Management & Enrichment, zum anderen an der Konzeption und Entwicklung einer Produktdatenpipeline, an Data Governance Konzepten sowie an der Entwicklung strategischer Content Business Modelle. (pd/cbe)