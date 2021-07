APGISGA übernimmt per Vollzugszeitpunkt 30. September 2021 die WWP Plakatwerbung AG vollständig. WWP Plakatwerbung verfügt laut einer Mitteilung über ein qualitativ hochwertiges, analoges Portfolio von über 650 Plakatstellen in der Deutschschweiz, welche unter dem Brand «Swissplakat» vermarktet werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie es weiter heisst.

APG werde in den nächsten Wochen festlegen, in welcher Form «die erfolgreich laufenden Geschäfte» der WWP Plakatwerbung in die bestehenden Organisationseinheiten integriert und weiter ausgebaut werden. Die bisherigen Inhaber und Geschäftsführer, Walter Wirth sowie Maxim Gutjahr, werden den Integrationsprozess bis Ende 2021 begleiten und dann die Unternehmung verlassen, schreibt APG. (pd/cbe)