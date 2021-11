Postdienstleister: Arbeitgeber streben branchenweiten GAV an

Migros

Delegierte machen Weg für Alkoholverkauf frei

Eine deutliche Mehrheit der DV des MGB hat am Samstag einer entsprechenden Statutenänderung zugestimmt.

Eine deutliche Mehrheit der Delegiertenversammlung des Genossenschaftsbunds hat am Samstag einer Statutenänderung zugestimmt, die den Alkoholverkauf in Migros-Filialen ermöglichen könnte. Nun sind die zehn regionalen Genossenschaften an der Reihe.