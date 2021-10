Das Audio-Branding des Schweizer Filmpreises wurde hierzulande am diesjährigen ADC-Award bereits mit einem der begehrten Würfel ausgezeichnet. Nun ist diese Arbeit auch international aufgefallen: an den «Music+Sound Awards» wurde sie in der Kategorie «Best Original Composition in Branding» von einer hochkarätigen Jury unter die besten sechs Einreichungen gewählt. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Das Schweizer Vorzeigeprojekt geht nun international ins Rennen gegen die Arbeiten von Rolls Royce, History Channel, Singapore Airlines und der Belgischen Fussball Pro-League.

Idee und Konzept der emotionalen und adaptierbaren Komposition stammen vom mehrfach preisgekrönten Komponisten Trio «Diego Baldenweg mit Nora Baldenweg & Lionel Baldenweg» - auch bekannt unter dem Namen «Great Garbo». Die Spezialisten für dramaturgisch relevante Musik sind gleichzeitig auch Pioniere, wenn es um spezielle Kollaborationen geht.

Die Umsetzung dieses Projektes gilt gemäss Ivo Kummer, Leiter Sektion Film beim Bundesamt für Kultur, als «Paradebeispiel einer engagierten interdisziplinären Arbeit zwischen Studierenden und etablierten Talenten der Schweizer Filmmusikwirtschaft».

Der Music+Sound Award ist das wichtigste weltweit agierende Auszeichnungsprogramm, das sich der Würdigung des bedeutenden Beitrags von Musik und Klang in den Medien verschrieben hat. Der Gewinner wird am 14. Oktober bekannt gegeben.

Verantwortlich bei Bundesamt für Kultur (BAK): Ivo Kummer; Comité de Pilotage: BAK (Bundesamt für Kultur), SRG SSR, Stadt Zürich, Stadt Genf, Kanton Genf, Kanton Zürich; verantwortlich bei: MJM.CC: Martin Matt (Projektleitung), Bettina Marti, Florence Noelpp (Projekt Manager), Diego Baldenweg mit Nora Baldenweg & Lionel Baldenweg (Idee, Konzept & Komposition); Musik: Great Garbo; verantwortlich bei Zürcher Hochschule der Künste: Michael Eidenbenz, Felix Baumann, André Bellmont, Daniel Dettwiler, Olav Lervik (Projektleitung ZHdK); Video: Andy Quan, Urbanistic Productions. (pd/lol)