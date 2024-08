Podcast-Produktion

Audiokanzlei und Frame spannen zusammen

Die Podcast-Agentur baut ein Studio in das Kino an der Europaallee in Zürich. Dort sollen wöchentliche Live-Podcasts stattfinden.

Roger Crotti (Spoundation Motion Picture) und Dino Giglio (Audiokanzlei). (Bild: zVg)