House of Communication: Auf den Schienen wird es cool

Publiziert am 05.07.2024

Auch wenn der Regen kein Ende nehmen will: Die Schweiz darf sich auf einen besonders süssen Sommer freuen. Denn «Extrême»-Cornets gibt es jetzt in zwei neuen Sorten, die laut einer Mitteilung «extrême» gute Laune machen: Choco Caramel Toffee und Passionfruit Mango.

Für die Neuheiten von «Extrême» hat Serviceplan Suisse aus dem House of Communication eine internationale Kampagne kreiert – und dafür TV-Spots, OOH und Social Media Content entwickelt. Teil der Kampagne sind auch Aktivierungen in anderen Märkten. So wurde in Paris beispielsweise ein Waschsalon zu einem Pop-up-Store umfunktioniert oder ein Métro-Zug im «Extrême»-Look neu eingekleidet.

Auch in der Schweiz werden die neuen Cornet-Sorten vielfältig beworben: Seit Anfang Monat ist in Zürich «das wahrscheinlich leckerste VBZ-Tram aller Zeiten» unterwegs: Es zeigt riesige «Extrême»-Cornets in den klassischen Sorten Vanilla und Strawberry – und den neuen Sorten Passionfruit Mango und Choco Caramel Toffee. Das «Extrême»-Tram wird in den nächsten zwei Monaten durch die Strassen von Zürich kurven – «und bestimmt sehr viele Zürcherinnen und Zürcher dazu inspirieren, in die Kühltruhe zu greifen und sich den Sommer ein wenig zu versüssen», wie es in der Mitteilung heisst.

Die Mediaplanung für den Schweizer Markt stammt von der Agentur Mediaplus Suisse, die ebenfalls im House of Communication ansässig ist und für Froneri seit Jahren verschiedene Glace-Brands erfolgreich in Szene setzt. (pd/cbe)