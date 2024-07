Agentur am Flughafen: Auf der Jagd nach Diamanten

Publiziert am 03.07.2024

Tage der offenen Tür bei Schmuckhändlern ziehen in der Regel kaum mehr Menschenmengen an. Vor diesem Hintergrund hat die Agentur am Flughafen für den St. Galler Juwelier und Uhrenhändler Studer & Hänni zum «Diamantenfieber» ausgerufen.

Eine Schatzsuche führte ausgewählte Gäste auf die Jagd nach echten Diamanten, wie es in einer Mitteilung heisst. Jeder der rund 250 geladenen Gäste habe ein handadressiertes Direct Mailing in Form einer Schmuckschatulle mit einem funkelnden Stein erhalten. Doch: Nur fünf der Diamanten seien echt gewesen, die restlichen täuschend echte Fälschungen.

Die Kunden wurden laut Mitteilung eingeladen, ihre «Diamanten» zum Event zur Echtheitsprüfung mitzubringen. Die glücklichen Besitzer echter Diamanten konnten diese gleich im Laden von Studer & Hänni von den Experten in ein individuelles Schmuckstück verwandeln lassen. Die Neugier habe gesiegt: Eine überraschend hohe Zahl der Eingeladenen habe sich vom «Diamantenfieber» anstecken lassen, wodurch der frühsommerliche Samstagsevent ein voller Erfolg geworden sei. (pd/cbe)