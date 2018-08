Im aargauischen Muri entsteht derzeit ein neues Quartier. Was einst eine Produktionsstätte war, entwickelt sich bis 2019 zum Luwa-Areal, das für rund 600 Menschen mehr als nur Wohnraum sein soll. Das Luwa-Areal ist die zweitgrösste Bauinvestition der Allianz Suisse Immobilien, wie es in einer Mitteilung heisst.

Feldmann Projekte in Muri hat A&O Concepts beauftragt, ein Kommunikationskonzept für die Vermarktung zu entwickeln. «Die Überbauung mit 197 Wohnungen, 19 Ateliers und rund 21'000 m2 Gewerbefläche wird zu einem neuen Quartier», wird Carmen Schiltknecht, Inhaberin von A&O Concepts, in der Mitteilung zitiert. «Wir wollen mit der Positionierung der Ausstrahlung des Areals und seiner Bedeutung gerecht werden.»

Ende Juni fand auf dem Areal «Der Tag für alle» statt. Interessierte konnten einen Einblick in das entstehende Quartier gewinnen. Führungen durch das Areal, Musterwohnungen, eine Kita für Kinder, Gratis-Essen und weitere Attraktionen fanden ein überwältigendes Echo – die Organisatoren konnten rund 650 Besucher begrüssen. An diesem Tag wurde auch mit einem Street Casting nach Charaktertypen gesucht, die für die jetzige Plakatkampagne eingesetzt wurden.

Services und Luwa-App

Die Mieter im Luwa-Areal werden über eine eigene App verfügen, auf der diverse Dienstleistungen angeboten werden. Sei es der Zopf, der am Sonntag nach Hause geliefert wird, die Yoga-Lektion, die man buchen und im Areal besuchen kann, die Kita für die kleinen Bewohner, die nur wenige Schritte von daheim entfernt ist, oder die gebügelte Wäsche, die frisch und sauber nach Hause gebracht wird. Diese und weitere Angebote finden sich auf der demnächst in den App-Stores von Google und Apple verfügbaren App.

Mit dem Aufschalten der Webseite luwa-areal.ch Mitte August wurde ein weiterer Meilenstein des Kommunikationskonzepts erreicht. Informationen über das Projekt, Visualisierungen, Grundrisspläne und Mietpreise werden auf der Webseite seither rege abgefragt. Begleitend zu den Informationen und Angeboten auf der Webseite wurde am 13. August auch die Plakatkampagne in der Region Muri gestartet, die in einer ersten Phase bis zum 2. September dauern wird. Mit dem Aushang der fünf unterschiedlichen Plakatsujets mit «Models» aus der Region wird auf das neue Angebot hingewiesen.

Verantwortlich bei Feldmann Projekte: Carlo Gruber (Geschäftsleitung/Inhaber), Peter Bertholet (Leitung Beratung und Verkauf), Karin Suhner (Marketing); verantwortlich bei A&O Concepts: Carmen Schiltknecht (Creative Director & Beratung), Marianne Kieser (Graphic Design); Programmierung Webseite: Gold Interactive. (pd/cbe)