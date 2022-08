Homeoffice, Video-Konferenzen und eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten aufgrund von Covid-Restriktionen schlugen sich in den Buchungs-und Auslastungszahlen von Konferenz-Zentren nieder. So auch beim Conference House, eine junge Anbieterin von topmoderner Konferenz-und Event-Infrastruktur im Ambassador House unweit vom Glattpark in Zürich-Nord, wie es in einer Mitteilung heisst.



Um die Buchungen wieder anzukurbeln, entwickelte das Havas Village in Zürich eine Social-Media-Strategie, wie das Conference House zu mehr Sichtbarkeit kommt und zusätzliche Nachfrage generieren kann. Zudem wurde das Kampagnendesign so angelegt, dass damit Daten gesammelt werden können, die Insights und Aufschlüsse zu den Zielgruppen und deren Verhalten ermöglichen.

Die Social-Media-Strategie umfasst ein Media-und ein Kreations-Konzept, welche beide über die verschiedenen Kampagnenphasen die unterschiedlichen Informationsbedürfnisse der Zielgruppen abdecken. Wegen der engen Verzahnung von Media, Digital und Kreation beim Havas Village Zürich, kann dem Conference House eine Lösung aus einer Hand geboten werden–von der Strategieüber die Konzeption bis zur Umsetzung.

Die Kampagne startet Mitte August auf LinkedIn mit Bewegtbild und statischen Umsetzungen.(pd/mj)