Garden Gourmet ist Marke des Jahres

Der Brand von Nestlé gilt als dynamischste Marke. Der Award «Brand of the Year» wurde am Donnerstag verliehen.

