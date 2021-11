APG: Ausschreibung der Stadt Siders gewonnen

Finanzielle Aspekte machten in der Ausschreibung 40 Prozent der Bewertungskriterien aus, heisst es. Weiter wurden nicht-monetäre Aspekte wie Qualität, Service und Nachhaltigkeit bewertet. Die Stadt zählt 16'842 Einwohner, bietet zahlreiche Arbeitsplätze sowie leistungsfähige Bahn-, Strassen- und Luftverbindungen. In unmittelbarer Nähe befinden sich die alpinen Kurorte mit Skipisten, Wanderwegen und Thermalbädern.

«Wir freuen uns, dass wir mit unseren hohen Standards das Vertrauen der Stadt für die langfristige Zusammenarbeit gewinnen konnten. Die APG|SGA setzt auf tragfähige Partnerschaften und wird in der Gemeinde ein erstklassiges Angebot an kommerziellen Flächen und Dienstleistungen für die Bevölkerung von Siders schaffen», sagt Olivier Chabanel, Direktor Partnermanagement Romandie. Werbetreibende profitieren künftig von den neuen attraktiven Standorten in Siders, welche sich mit dem bestehenden Angebot im Kanton Wallis reichweitenstark kombinieren lassen. (pd/wid)