Publiziert am 26.07.2024

Die Automobil Revue, eine etablierte Automobilitäts-Fachpublikation Europas und bekannte Automobilitäts-Wochenzeitschrift der Schweiz, läutet eine neue Ära ein: Sie erscheint neu als 150 Seiten starkes Premiummagazin.

Den inhaltlichen Schwerpunkt bilden weiterhin Autos. Ergänzt wird dieser durch weitere Lifestyle- und Luxusthemen wie Kultur, Mode und Reisen. Der neugestaltete Titel überzeugt laut einer Mitteilung vom Freitag durch sein schlichtes Layout mit grossflächigen Bildern und moderner Typografie auf hochwertigem Papier.

Um die Transformation in der über 100-jährigen Geschichte der Automobil Revue auch kommerziell umzusetzen, übernimmt NZZone ab 2025 exklusiv die nationale Vermarktung. Anzeigen für das laufende und kommende Jahr können ab sofort gebucht werden.

Ramon Egger, Direktor der Automobil Revue, sagt: «Mit unserem Monatsmagazin bieten wir unseren Leserinnen und Lesern einen Mehrwert und unseren Werbekunden eine attraktive Plattform. Neben klassischen Inseraten denken wir vor allem an exklusive Geschichten, bei denen journalistisches Storytelling im Vordergrund steht, aber auch an multimediale Umsetzungen mit unserem neuen Video- und Social-Media-Team. Wir sind überzeugt, dass wir mit NZZone für die inhaltsgetriebene Vermarktung einen kompetenten Partner an der Seite haben.»

Florian Gärtner, Head of Sales bei NZZone, sagt: «Wir freuen uns über das Mandat, passt es doch zu den von uns bereits vermarkteten Titeln im Premiumsegment. Bei der Automobil Revue wird immer das Auto im Fokus stehen. Das neue Konzept gibt uns aber auch die Möglichkeit, den Verkauf thematisch zu erweitern – beispielsweise für Werbekunden aus der Uhren-, Reise-, oder Luxusgüterindustrie.»

Die Automobil Revue erscheint weiterhin auf Deutsch und Französisch. Die erste Ausgabe des Monatsmagazins ist ab sofort am Kiosk erhältlich. (pd/cbe)