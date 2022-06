Die Automobil Revue wird neu von Goldbach Publishing vermarktet. Dadurch können Goldbach-Werbekunden ab sofort eine schweizweite Leserschaft erreichen, die ein ausgeprägtes Interesse an Mobilität und der damit zusammenhängenden technischen und soziokulturellen Entwicklung haben, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir sind sehr stolz, mit der Automobil Revue und dem Magazin Men zwei Publikationen eines traditionsreichen Verlags im Bereich Automobilität zu vermarkten», wird Philipp Mankowski, Managing Director der Goldbach Publishing AG, zitiert. «Goldbach Publishing erweitert so ihr Angebot für Anzeigenkunden im Bereich Mobilität und in der Zielgruppe Männer. Diese Partnerschaft ist ein weiterer Meilenstein in der Diversifizierung unserer Angebotspalette.»

Bereits seit 1906 stellt die Automobil Revue und ihr Westschweizer Pendant Revue Automobile wöchentlich ihren rund 100'000 autobegeisterten Schweizer Leserinnen und Lesern «qualitativ hochstehende Inhalte» zur Verfügung, wie es in der Mitteilung heisst. Das Themenspektrum reiche von News über den nationalen und internationalen Automobilsport, selbst durchgeführten Testberichten, Vorstellungen von neuen Fahrzeugmodellen und Ratgeberthemen bis hin zu Betrachtungen auf den Gebieten Energieeffizienz und alternative Antriebe. Aber auch Themenfelder der Wirtschaft, Politik und Technik würden stets aus dem Blickwinkel der Mobilität betrachtet.

Das Schweizer Männermagazin Men erscheint 2022 drei Mal im Jahr in zwei Sprachausgaben (Deutsch und Französisch) und wird der Automobil Revue und der Revue Automobile beigelegt.

«Wir sind sehr glücklich über das Zustandekommen dieser Kooperation, denn beim Top-Vermarkter Goldbach Publishing sind die gesamten Sales-Aktivitäten unseres Traditionsverlags in besten Händen. Dies gibt uns die Möglichkeit, uns künftig noch besser auf die publizistische Weiterentwicklung unserer Produkte sowie auf Strategien zur stetigen Vergrösserung unserer Reichweite zu konzentrieren», so Theo Uhlir, Geschäftsführer der Automobil Revue AG. (pd/cbe)