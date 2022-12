SMG: Automotive-Chef Pierre-Alain Regali geht

Pierre-Alain Regali, Managing Director Automotive, verlässt die SMG Swiss Marketplace Group im Januar 2023, wie es in einer Mitteilung heisst. Regali führte autoscout24.ch und motoscout24.ch während der Pandemie und der darauffolgenden ernsten Versorgungsengpässe durch schwierige Zeiten. Darüber hinaus beaufsichtigte er mit Erfolg die Fusion von zwei ehemaligen Konkurrenten, autoscout24.ch und Car for You.

Alberto Sanz wird Managing Director Automotive der SMG Swiss Marketplace Group.

Alberto Sanz, eine erfahrene, zukunftsorientierte Führungskraft, tritt Regalis Nachfolge zu einem Zeitpunkt an, an dem die SMG Swiss Marketplace Group weiter daran arbeitet, die Digitalisierung zu beschleunigen und den Online Kauf bzw -Verkauf für ihre Kundinnen und Kunden entscheidend zu verbessern.

«Pierre-Alain ist eine versierte und dynamische Führungskraft. Er brachte auf dem Gebiet der digitalen Transformation und kundenorientierten Produktlösungen viel Erfahrung mit. Er half uns, unsere geschäftlichen Ziele zu erreichen und spielte in der Fusion und Bildung der SMG Swiss Marketplace Group eine entscheidende Rolle. Ich bin ihm für seine harte Arbeit, sein Engagement und seinen Einsatz dankbar und wünsche ihm viel Erfolg für die Zukunft», wird SMG-CEO Gilles Despas zitiert. Er fügt hinzu: «Als digitale Vorreiter, die das Leben der Menschen durch innovative Produkte und ein verbessertes Kundenerlebnis vereinfachen wollen, müssen wir hinsichtlich unserer Vision und Innovationen mutig sein und Resultate erzielen. Nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft. Alberto Sanz verfügt über eine umfangreiche Führungserfahrung in Online-Kleinanzeigen-, Marktplatz- und Online-Service-Unternehmen und ist ideal für diese Position geeignet.»

Sanz freut sich auf die neuen Herausforderungen: «Ich bin begeistert, in diese leistungsfähige Gruppe einzutreten und sie auf ihrem weiteren Weg der kundenorientierten Digitalisierung des Automobilmarkts zu begleiten.» Bis zum Ende des Monats werden Pierre-Alain Regali und Alberto Sanz Seite an Seite arbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. (pd/wid)