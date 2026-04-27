Der Auftritt von Avenergy Suisse (früher Erdöl-Vereinigung) zeigte an der Messe in Luzern die Bandbreite heutiger und künftiger Antriebslösungen – von konventionellen Treibstoffen über Ladeinfrastruktur bis hin zu Wasserstoff. Konzipiert hat den Auftritt Quade & Partner, wie die Zürcher Kommunikationsagentur mitteilt.
Kernstück war ein interaktives Element, bei dem Besuchende per Elektrolyse selbst Wasserstoff produzieren und damit ein Modellauto betreiben können. Ergänzt wurde der Stand durch ein H2-Live-Terminal und einen Infopoint.
Als regionaler Aussteller ist die Avia Schätzle AG mit einem eigenen Inselstand präsent; das Unternehmen präsentiert sich dabei auch mit Aktivitäten in E-Ladeinfrastruktur und Wasserstoff. (pd/nil)
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