Publiziert am 27.04.2026

Der Auftritt von Avenergy Suisse (früher Erdöl-Vereinigung) zeigte an der Messe in Luzern die Bandbreite heutiger und künftiger Antriebslösungen – von konventionellen Treibstoffen über Ladeinfrastruktur bis hin zu Wasserstoff. Konzipiert hat den Auftritt Quade & Partner, wie die Zürcher Kommunikationsagentur mitteilt.