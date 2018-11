Admeira: Award für TV-Werbung der Zukunft gewonnen

Interaktive TV-Werbung der Zukunft: Admeira gewann mit dem OK-Button an den HbbTV-Awards 2018 in Berlin Gold in der Kategorie «Best use of HbbTV for advertising and promotion» in Berlin. «Admeira entwickelt innovative Werbelösungen mit dem Ziel, die maximale Werbewirkung für Werbeauftraggeber zu erzielen. Der OK Button ist so gesehen ein Meilenstein, der erstmals die direkte Interaktion zwischen Marke und TV-Zuschauer ermöglicht. Ich bin sehr stolz auf mein Team», wird Admeira-CEO Bertrand Jungo in der Mitteilung zitiert.

Diesen Sommer lancierte Admeira die erste OK-Button-Kampagne (persoenlich.com berichtete). Gemeinsam mit dem Kunden Volvo entstand mit der interaktiven TV-Werbekampagne ein «absolutes Novum in der Werbewirtschaft», wie es in der Mitteilung heisst. Konsumenten konnten direkt über die TV-Fernbedienung mit dem Werbespot interagieren und per Tastendruck auf eine Anmeldeoption für Probefahrten navigieren. «Diese interaktive Form der Werbeeinblendung ist die Zukunft der TV-Werbung», so Philipp Mason, Director of NextGen TV bei Admeira. «Das Interesse am Produkt ist gross – mit der Werbekampagne zur Motorfahrzeugversicherung der Axa geht seit Oktober bereits der zweite Kunde auf Sendung.

Europäische Branchen-Auszeichnung

Admeira zählte zu den 27 Finalisten des europäischen HbbTV-Awards und war für sein Projekt «OK Button: Dialogue Case» nominiert. Unter den letzten drei Projekten in seiner Kategorie konkurrierte der OK-Button mit Applikationen aus Ungarn und Tschechien. Die Auszeichnungen wurden am 14. November durch die HbbTV Association und die Deutsche TV-Plattform im Rahmen des 7. HbbTV-Symposiums und Awards in Berlin verliehen. Für die sieben Kategorien gingen insgesamt 47 Bewerbungen aus zwölf Ländern ein.

Das Admeira-Projekt «Erfolgreiche interaktive TV-Werbung: OK Button-Kampagne für den Kunden Volvo» ist zudem eines von 18 nominierten Finalisten in der Kategorie «The Innovator» bei den «Ringier Schweiz Awards 2018». Die Auszeichnungen werden am 12. Dezember 2018 vom Ringier Group Executive Board verliehen. (pd/cbe)