Admeira: Mit einem Tastendruck zur Probefahrt

Der Werbevermarkter Admeira geht neue Wege. «Unser neustes Produkt, der OK-Button, ist in dieser Hinsicht ein Meilenstein und ermöglicht erstmals die direkte Interaktion zwischen der Marke und dem TV-Zuschauer», wird Admeira-CEO Bertrand Jungo in einer Mitteilung zitiert.

Werbeauftraggebende gewinnen mit jedem TV-Spot weitere Dimensionen in der Präsentation ihrer Markenbotschaft, in der Kundenansprache und in der Gewinnung potenzieller Kundinnen und Kunden. Die Möglichkeiten sind vielfältig: «Mit welchen interaktiven Funktionen und mit welchen Anreizen der klassische TV-Spot erweitert wird, entscheidet der Auftraggeber. Hier entsteht ein neues Kreativitätsfeld», so Philipp Mason, Director of NextGen TV bei Admeira.

Volvo bietet Probefahrten an

Als Erstes springt dieser Tage Volvo Cars auf den Innovationszug der interaktiven Werbung auf. Zur Einführung seiner neuen Modellreihe überrascht der schwedische Premium-Automobilhersteller seine Kunden mit der direkten Anmeldeoption für Probefahrten mit dem neuen Kombi, dem Volvo V60, und tritt so in einen direkten Dialog mit den Zuschauenden. Wer Swisscom-TV besitzt und SRG-Sender schaut, wird bis zum 30. September auf diese Promotion stossen. Der Spot mit dem OK-Button wird auf den Sendern SRF 1, SRF zwei, RTS Un, RTS Deux, RSI LA 1 und RSI LA 2 ausgestrahlt.

TV-Spot um interaktive Elemente erweitert

So läuft die Interaktion ab: Auf dem Bildschirm erscheint der OK-Button als Einblendung mit der Aufforderung, die OK-Taste zu drücken. Daraufhin gelangt der Zuschauer auf die TV-App. Während die TV-App den Bildschirm ausfüllt, ist in einem kleineren Ausschnitt das Live-Signal des TV-Programms ersichtlich. In weiteren TV-Werbekonzepten mit dem OK-Button werden Zuschauer nicht nur Formulare ausfüllen können, sondern auch navigierend Texte lesen, Videos anschauen, sich über erweiterte Produktelinien informieren und die Marke hautnah erleben. Kunden, die HbbTV und interaktive Werbung auf Swisscom-TV aktiviert haben, können von dieser neuen Werbeform profitieren. (pd/cbe)