Der SFV und die AXA haben eine gemeinsame Vision: den Schweizer Frauenfussball auf das nächste Level zu bringen. Zusammen will man erreichen, dass Frauen im Fussball – und im Sport generell – die Anerkennung erhalten, die sie verdienen. Nach der Ernennung von Tatjana Haenni zur Direktorin Frauenfussball und zum Mitglied der Geschäftsleitung des SFV ist die Partnerschaft mit der AXA ein weiterer bedeutender Schritt in Richtung gezielte und langfristige Förderung des Schweizer Frauenfussballs – sowohl in medialer wie auch in finanzieller Hinsicht. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

«Dass sich die AXA für die Schweizer Elite-Liga engagiert, unterstützt und bestätigt die Vision des SFV, Frauenfussball und Frauen im Fussball als kompletten, integrativen Teil mit einem grossen Wachstumspotential im Schweizer Fussball zu positionieren», lässt sich Haenni in der Mitteilung zitieren. «Wir sind hoch erfreut darüber, dass sich mit der AXA eine innovative und hoch motivierte Partnerin dazu entschieden hat, uns auf diesem Weg zu begleiten», sagt Zentralpräsident Dominique Blanc zum Engagement der AXA.

Gemeinsam Aufmerksamkeit schaffen

«Die AXA ist stolz darauf, die erste Partnerin in der Geschichte der höchsten Schweizer Frauenliga zu sein», so Antonia Lepore, Leiterin Marketingkommunikation der AXA. «Mit grosser Motivation und Passion werden wir uns als Partnerin der nationalen Frauenliga engagieren, die Spielerinnen über den sportlichen Bereich hinaus unterstützen und ihnen ermöglichen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Dies ganz im Sinne unseres Markenversprechens ‹Know You Can›, mit dem wir auch unsere Kundinnen und Kunden ermutigen, an sich selbst zu glauben», sagt Lepore.

Gemeinsam mit dem SFV wird die AXA sich engagieren, um die Popularität der Liga gezielt zu erhöhen und Aufmerksamkeit zu schaffen für die ausserordentlichen Leistungen der Spielerinnen und allen Beteiligten, die sich tagtäglich für die Clubs und die Liga einsetzen. Um den Spielerinnen die bestmögliche Unterstützung bieten zu können, werden die AXA und der SFV eng zusammenarbeiten und die Partnerschaft laufend weiterentwickeln.

Der erste gemeinsame Auftritt erfolgt voraussichtlich im Rahmen des Eröffnungsspiels der AXA Women’s Super League 2020/2021 am Donnerstag, 13. August 2020. (pd/lol)