Swisscom: Axel Scherger wird Marketingchef

Publiziert am 02.06.2026

Alex Scherger ist seit 2021 bei Swisscom tätig und war zuletzt als Head of Strategy für den Privatkundenbereich verantwortlich. Vor seinem Wechsel zu Swisscom arbeitete er bei der Deutschen Telekom sowie als Management-Berater für Telekommunikation bei Horvath & Partners Management Consultants.

«Ich freue mich, gemeinsam mit unserem Team die führende Marktposition von Swisscom weiter zu stärken. Im Fokus stehen Qualität, starke Leistung und Angebote, die für unsere Kundinnen und Kunden jeden Tag den Unterschied machen», wird Scherger in einer Mitteilung zitiert.

Dirk Wierzbitzki, Leiter Privatkunden und Mitglied des Executive Committee Swisscom Schweiz, lobt den Neuen: «Axel hat ausgeprägte strategische Kompetenzen, ein tiefes Markt- und Kundenverständnis und die Fähigkeit, komplexe Strategien wirkungsvoll in kommerzielle Entscheidungen zu übersetzen.»

Besnard war erst seit Mitte Februar 2025 bei Swisscom – nach rund 15 Jahren bei Nestlé, zuletzt als Verantwortlicher für das gesamte B2C-Geschäft von Nespresso Schweiz. Seine Amtszeit als Marketingchef dauerte damit gut 15 Monate (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)